Трамп предложил Ирану заключить сделку по ядерной программе

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Президент США Дональд Трамп отправил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business.

Письмо было направлено лидеру Ирана накануне, 6 марта. Глава Белого дома выразил надежду, что иранская сторона сядет за стол переговоров с США, так как он все-таки хотел бы заключить сделку с Исламской Республикой.

Трамп также заявил, что "Иран не должен получить ядерное оружие".

В феврале президент США подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Трамп выразил надежду, что его стране "не придется очень часто им пользоваться". Указ направлен на предотвращение получения иранской стороной ядерного оружия.

Однако верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявлял, что не может вести с США никаких переговоров, так как представители этой страны уже однажды обманули Тегеран. Речь, по его словам, идет о невыполнении условий ядерной сделки с американской стороны, которая не сняла антииранские санкции, а после и вовсе расторгла соглашение в одностороннем порядке.

