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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что Владимир Путин станет посредником в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Москва является союзником Тегерана и готова сделать все для того, чтобы проблема иранского ядерного досье решилась мирно.

"Я говорил, что в целом (Владимир. – Прим. ред.) Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами и Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное для того, чтобы способствовать этому процессу", – подчеркнул Песков.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Во время церемонии подписания документа он выразил надежду, что Вашингтону "не придется очень часто им пользоваться". Указ направлен, в частности, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

В свою очередь, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявлял, что государство не может вести с США никаких переговоров, поскольку представители страны однажды уже обманули Тегеран. Он пояснял, что имеет в виду невыполнение условий ядерной сделки со стороны США. В частности, американская сторона не сняла антииранские санкции, а затем расторгла соглашение в одностороннем порядке.

Между тем официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани подчеркнула, что иранский народ не готов к унижениям от США, как это было во время переговоров Киева с Вашингтоном. По ее словам, Иран будет вести переговоры при уважительном отношении.

