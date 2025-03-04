В Иране заявили, что народ не готов к унижению от США подобно Украине

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Иранский народ не готов к унижениям от США, как это было во время переговоров Киева с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Переговоры – акт доброй воли, их нельзя навязать. "Максимальное давление" (на Иран. – Прим. ред.) раньше уже было опробовано (США. – Прим. ред.). Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения", – цитирует ее агентство ISNA.

По словам Мохаджерани, Иран будет вести переговоры при уважительном отношении.

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля находился в Вашингтоне для того, чтобы провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и подписать соглашение по природным ресурсам. Вскоре беседа двух лидеров завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание сделки. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Позже американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Украинский президент, в свою очередь, сказал, что не будет извиняться перед Трампом.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский показал полное отсутствие дипломатических способностей.

