04 марта, 18:52Политика
В Иране заявили, что народ не готов к унижению от США подобно Украине
Фото: 123RF/bornamir
Иранский народ не готов к унижениям от США, как это было во время переговоров Киева с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Переговоры – акт доброй воли, их нельзя навязать. "Максимальное давление" (на Иран. – Прим. ред.) раньше уже было опробовано (США. – Прим. ред.). Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения", – цитирует ее агентство ISNA.
По словам Мохаджерани, Иран будет вести переговоры при уважительном отношении.
Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля находился в Вашингтоне для того, чтобы провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и подписать соглашение по природным ресурсам. Вскоре беседа двух лидеров завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание сделки. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Позже американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Украинский президент, в свою очередь, сказал, что не будет извиняться перед Трампом.
Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский показал полное отсутствие дипломатических способностей.
СМИ: делегация Зеленского умоляла Трампа возобновить диалог после скандала в Белом доме