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Президент США Дональд Трамп готов возобновить переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам Украины, если тот пересмотрит свою позицию. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.

"Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба", – сказал советник президента США.

По словам Уолтца, Вашингтон не будет бесконечно поддерживать Украину без четкого плана урегулирования конфликта. США щедро помогали киевскому режиму, однако боевые действия не могут идти бесконечно, отметил он.

Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон для того, чтобы провести переговоры с Трампом и подписать соглашение по природным ресурсам. Вскоре беседа двух лидеров в Белом доме завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание сделки. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Позже американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Украинский президент, в свою очередь, сказал, что не будет извиняться перед Трампом.