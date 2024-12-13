WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану

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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не исключает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану. Таким образом политик может попытаться помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике, передает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Журналисты выяснили, что в рамках последних телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что испытывает беспокойство в связи с возможностью иранского ядерного прорыва во время его президентского срока. В связи с этим политик ищет варианты, которые могли бы предотвратить такое развитие событий.

По данным других источников, Трамп рассматривал два варианта действий, касаясь иранского вопроса. В соответствии с одним из них США могут попытаться усилить свое военное давление за счет отправки на Ближний Восток большего количества войск, самолетов и кораблей.

"США также могут продать Израилю передовое оружие, например бомбы для разрушения бункеров, что усилит его наступательную мощь и позволит вывести из строя иранские ядерные объекты", – подчеркивает СМИ.

Альтернативным вариантом может стать использование угрозы применения военной силы в сочетании с санкциями США. Таким образом политик попытается принудить Тегеран согласиться на дипломатическое урегулирование. Подобную стратегию Трамп использовал в отношении КНДР, когда находился на посту американского президента в первый раз. Однако тогда подобное решение потерпело неудачу, напомнили журналисты.

Ранее Трамп не исключил возможности военного конфликта между Штатами и Ираном. Он подчеркнул, что может произойти "все что угодно", назвав ситуацию очень нестабильной.

