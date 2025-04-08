WP: Маск пытался уговорить Трампа пересмотреть размер новых пошлин

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Американский предприниматель Илон Маск лично пытался отговорить президента США Дональда Трампа от введения пошлин на импорт. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Washington Post.

"Попытка успеха не принесла, в понедельник Трамп угрожал добавить новые 50% пошлины на импорт товаров из КНР", – говорится в материале.

По данным СМИ, Маск также выступил с резкой критикой советника Белого дома Питера Наварро, который и представил агрессивный план тарифов.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других стран. Зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом. Позже он заявил, что не собирается приостанавливать действие дополнительных тарифов.

Тем временем в Евросоюзе, комментируя решение американских властей, рассказали, что первый пакет ответных мер будет введен в отношении Соединенных Штатов 15 апреля. При этом еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подчеркнул, что Еврокомиссия "нацелена на переговорное решение, но не намерена ждать вечно".