Глава Минфина Бессент: США надеются снизить уровень пошлин на импортные товары

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Американские власти ввели максимальный уровень пошлин на импортные товары, однако надеются снизить его в рамках переговоров с партнерами. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

Перспектива снижения пошлин, по его словам, будет зависеть от других стран. Бессент добавил, что на сегодняшний день к Вашингтону уже обратились около 70 стран по вопросу пошлин. Министр ожидает, что переговоры с торговыми партнерами будут напряженными и могут затянуться до июня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США не собираются приостанавливать действие дополнительных импортных пошлин, которые были введены по принципу взаимности.

Вместе с тем Вашингтон открыт к проведению переговоров по этой теме. Трамп также заявил, что страны Евросоюза ведут себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли.

Евросоюз планирует ввести первый пакет ответных мер против импортных пошлин Соединенных Штатов 15 апреля. Последующие контрмеры введут уже в мае.