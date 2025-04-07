Трамп: США не будут приостанавливать действие ответных пошлин

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Администрация США не собирается приостанавливать действие дополнительных импортных пошлин, которые ввели по принципу взаимности. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"У нас много-много стран, которые собираются заключить с нами сделки, и это будут честные сделки, а в некоторых случаях они будут платить значительные тарифы", – отметил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Лидер США обратил внимание, что пошлины были введены на постоянной основе, однако Вашингтон открыт к проведению переговоров по этой теме. По словам Трампа, введение пошлин приведет в конечном итоге к выплате внешнего долга страны.

Глава Белого дома заявил, что страны Евросоюза ведут себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, не принимая американские автомобили, сельскохозяйственную продукцию и прочее. В целом объединение стран Европы в ЕС произошло, чтобы нанести ущерб Вашингтону в торговле, уверен Трамп.

Он подчеркнул, что предложенных европейскими лидерами уступок в двусторонней торговле с США недостаточно. Отдельно Трамп прокомментировал поведение Канады и Мексики в торговых отношениях с США, заявив, что оба государства "мошенничают, как сумасшедшие".

Кроме того, журналисты попросили Трампа ответить, почему США не ввели дополнительные таможенные пошлины в отношении России. Президент Штатов отметил, что страна не торгует с Москвой, поскольку та находится в "состоянии войны".

Трамп ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности в начале апреля. Минимальная ставка пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. При этом в отношении импорта из ЕС она будет действовать в размере 20%.

Глава Белого дома назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".

В Евросоюзе пообещали ввести первый пакет ответных мер против импортных пошлин Соединенных Штатов 15 апреля. Следующие контрмеры будут введены уже 15 мая. В ЕС подчеркнули, что Еврокомиссия "нацелена на переговорное решение, но не намерена ждать вечно".