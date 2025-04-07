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07 апреля, 21:55

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Reuters: ЕК предложила ввести контрпошлины в размере 25% на товары из США

ЕК предложила ввести контрпошлины в размере 25% на товары из США – СМИ

Фото: 123RF/mesutdogan

Еврокомиссия предложила ввести контрпошлины в размере 25% на ряд товаров из США, передает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

"Пошлины на некоторые товары вступят в силу 16 мая, а другие 1 декабря", – отмечается в сообщении.

Однако из списка товаров исключены бурбон, вино и молочные продукты.

Американский лидер Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности в апреле 2025 года. Эту меру президент США назвал наступлением экономической независимости страны.

По словам Трампа, минимальная ставка пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. Таможенные пошлины в отношении импорта из КНР – на уровне 34%, из ЕС – 20%.

Немногим позже в Белом доме заявили, что Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины. Это произошло из-за того, что Штаты ведут с Москвой переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом Вашингтон подчеркивал, что это не означает, что к РФ будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране.

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