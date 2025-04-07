Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных пошлин на китайские товары в размере 50%, если КНР не откажется от контрмер на американские тарифы.

"Если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение на 34% сверх уже существующих в течение длительного времени торговых злоупотреблений, <...> Штаты наложат на Китай дополнительные пошлины в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Кроме того, американский президент указал, что слабаки и глупцы организовали в США партию "паниканцев" (panican) из-за ранее введенных им дополнительных пошлин.

Трамп подчеркнул, что в настоящий период у Штатов "есть шанс сделать что-то, что следовало сделать десятилетия назад". Трамп также призвал американских граждан проявить смелость и терпеливость в данном вопросе.

Ранее президент США ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности. Минимальная ставка пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из Китая составили 34%.

Глава Белого дома назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".