WSJ: Си Цзиньпин победит в торговой войне с Трампом

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В торговой войне, которую развязал президент США Дональд Трамп, побеждает председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение высказывается в материале Wall Street Journal.

"Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель – Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя", – отмечается в статье.

Издание пишет, что США ранее потратили долгие годы для ослабления экономических связей Европы с Китаем, однако из-за действий Трампа их возобновление видится лишь вопросом времени. Кроме того, КНР станет альтернативным партнером для попавших под пошлины стран Азии.

Журналисты также подчеркивают, что Запад, недовольный пошлинами из США, лишь продемонстрировал Китаю свою разъединенность и слабость.

Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. Новые тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.

Президент Штатов отметил, что минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. При этом он заявил, что США открыты к переговорам по торговым вопросам.

СМИ пишут, что 5 апреля Вашингтон вступил в переговоры об изменении тарифов на ранее введенные торговые пошлины с представителями трех стран. Первыми на связь с Трампом вышли Израиль, Индия и Вьетнам.