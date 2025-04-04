В ООН заявили, что торговые пошлины Трампа угрожают развитию мировой торговой системы

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Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины угрожают развитию мировой торговой системы. С таким заявлением 4 апреля выступила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает РИА Новости.

Согласно докладу, из-за новых пошлин Соединенных Штатов мировая торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую ее прогрессу в области роста, инвестиций и развития.

В ООН также предупредили, что введение радикально новых пошлин и вступление мировой торговли в критическую фазу особенно сильно отразится на наиболее экономически уязвимых странах.

Ранее, 2 апреля, президент США ввел пошлины в отношении 185 стран, в том числе против Великобритании, Китая и Украины. По мнению Трампа, такой шаг должен прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетия разграбляли экономику США".

