Песков: мировую экономику лихорадит после введенных Трампом пошлин

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мировую экономику "лихорадит" от решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из других стран.

"Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас", – добавил пресс-секретарь президента России, указав, что на подобные решения мировая экономика реагирует весьма эмоционально, включая всемирно известных экспертов, которые составляют "весьма неблагоприятные прогнозы".

Песков считает, что Россия едва ли ощутит позитивный эффект при такой "лихорадке", так как ей нужно быть внимательнее, чтобы снизить негативные последствия для своей экономики. При этом страна не попала в список государств, против которых США ввели пошлины, из-за отсутствия торгово-экономических отношений с американской стороной в данный момент, пояснили в Кремле.

Трамп ввел пошлины на все импортные товары из 185 стран 2 апреля. При этом эти меры не затронули Россию, Кубу, Белоруссию и КНДР. В Белом доме пояснили, что это связано с введенными ранее американскими санкциями против этих государств.

Президент США, комментируя реакцию экономики на введение пошлин, сообщил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Он добавил, что в будущем американская экономика станет сильнее, крупнее и устойчивее.

