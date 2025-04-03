Еврокомиссар Шевчович: в ЕС утвердят ответные меры на пошлины США 7 апреля

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Главы министерств торговли Евросоюза (ЕС) утвердят ответные меры на пошлины США в ходе встречи 7 апреля, сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шевчович.

По словам Шевчовича, консультации по данной теме уже прошли, поэтому голосование по ней пройдет через два дня после заседания министров. Действия ЕС станут дополнением к мерам по восстановлению баланса, которые были приняты после того, как США в прошлом месяце ввели ограничения на экспорт стали и алюминия на 26 миллиардов евро.

"Кроме того, мы должны помнить, что ЕС не зависит от какого-либо одного рынка, и мы воспользуемся этой ситуацией для дальнейшей диверсификации наших торговых партнерств по всему миру, чтобы гарантировать, что наш бизнес может расти и процветать во всем мире", – цитирует комиссара ТАСС.

Он также уточнил, что Евросоюз понимает стремление Штатов укрепить промышленную базу страны, однако и европейские страны хотят усилиться в сфере производства и инновациях. В случае заключения взаимовыгодного соглашения, добавил Шевчович, перспективы для ЕС и США становятся безграничными.

"Это по-прежнему тот подход, которого мы хотим придерживаться в трансатлантической торговле", – подытожил комиссар.

В свою очередь, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала добавила, что ряд государств, являющихся участниками организации, обратились в ее секретариат с запросом о содействии в проведении анализа экономических последствий в связи с введением пошлин США. Они просят рассмотреть влияние тарифов на их экономику и глобальную торговую систему.

В связи с этим Оконджо-Ивеала обратила внимание, что пошлины окажут значительное влияние на перспективы развития международной торговли и экономического роста. При этом, уточнила она, тарифы могут стать причиной снижения объема мировой торговли товарами примерно на 1%.

"Я глубоко обеспокоена <...> возможностью эскалации тарифной войны с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли", – заявила Оконджо-Ивеала.

Вместе с тем она призвала страны использовать ВТО для сотрудничества и нахождения общих решений. По словам гендиректора, организация была создана, чтобы помогать государствам в такие моменты.

При этом значительная доля международной торговли все еще осуществляется в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования, который был установлен ВТО, указано в материале. По данным организации, доля почти достигает 75%, хотя в начале года находилась на уровне около 80%.

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что государство вводит пошлины 25% на автомобили, импортируемые из США, на модели которых не распространяется действие североамериканского торгового соглашения USMCA.

Штаты распространили пошлины в размере 10% на все импортные товары из 185 стран 2 апреля.

При этом президент США Дональд Трамп не стал вводить повышенные торговые пошлины в отношении России, Кубы, Белоруссии и КНДР. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это связано с введенными ранее санкциями Штатов против этих стран.

Кроме того, американский лидер, комментируя реакцию экономики государства на введение импортных пошлин, заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Он отметил, что в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.