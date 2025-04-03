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03 апреля, 17:10

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Bild: пошлины Трампа могут обернуться экономической катастрофой для Германии

Пошлины Трампа могут обернуться экономической катастрофой для Германии – СМИ

Фото: 123RF/iunewind

Новые торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обернуться экономической катастрофой для Германии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bild.

Специалисты Института немецкой экономики в Кельне спрогнозировали, что за четыре года тарифы могут привести к убыткам в размере 200 миллиардов евро для ФРГ. Более того, к 2028 году снижение ВВП составит примерно 1,5%, подчеркнули эксперты.

Трамп представил пакет пошлин 2 апреля. В его рамках США распространили тарифы на 185 стран, в том числе на Великобританию и Украину.  Россия, Белоруссия, Мексика, Канада и Иран не попали в список. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что введенные санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю с Россией.

Трамп, комментируя реакцию экономики США на введение тарифов, заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Американский лидер добавил, что экономика страны станет сильнее, крупнее и устойчивее.

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