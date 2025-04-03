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03 апреля, 03:43

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Глава Минфина США Бессент: Вашингтон не ведет торговлю с Москвой

Глава Минфина США объяснил отсутствие РФ в списке стран, подпадающих под пошлины

Фото: ТАСС/ABACA/Gripas Yuri

России нет в перечне стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, так как введенные ранее американские санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю. Об этом министр финансов США Скотт Бессент сообщил в интервью Fox News.

"Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют. Страна остается под нашими санкциями", – пояснил Бессент.

Ранее Трамп сообщил, что США вводят базовую пошлину в 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран. Он назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".

При этом в списке из 185 стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит пошлины, отсутствуют не только Россия, но и Белоруссия, Мексика, Канада и Иран.

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