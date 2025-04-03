03 апреля, 15:06Политика
Медведев заявил о глобальных последствиях для мира из-за пошлин Трампа
Фото: kremlin.ru
Пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, "жестко нагнули" мировую торговую систему. Они приведут к глобальным последствиям, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", – указал зампред Совбеза.
Политик посоветовал "не суетиться" из-за пошлин, поскольку Москва почти не торгует с Вашингтоном и Евросоюзом. По словам Медведева, в первом квартале этого года рост ВВП составит около 3%.
"По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза", – добавил он.
Трамп 2 апреля объявил о введении базовых 10-процентных пошлин на все импортные товары. Меры коснулись 185 стран, в число которых вошли Великобритания и Украина.
При этом Россия не попала в этот список стран. Кроме того, в нем не числятся Белоруссия, Мексика, Канада и Иран.
В свою очередь, Китай выразил протест против пошлин США и пообещал принять контрмеры против них. Министерство коммерции страны заявило, что новые тарифы игнорируют достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов.
Трамп ввел базовую пошлину в 10% практически против всех стран мира