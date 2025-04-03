Volkswagen остановил поставки в США из-за новых пошлин

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Концерн Volkswagen решил временно приостановить поставки из Мексики в США из-за введения новых ввозных пошлин администрацией американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Automotive News.

Решение Трампа приведет к значительному росту цен на машины Volkswagen в США, считают журналисты. В частности, из-за того, что компания включит в стоимость расходы на выплату 25-процентной пошлины.

Уточняется, что на территории Америки концерн производит электрические кроссоверы ID.4 и паркетники Atlas на заводе в Теннесси. Модели ID. Buzz и Golf импортируются из Европы, а Tiguan и Taos с Jetta – из Мексики.

Однако высокий спрос на кроссоверы и медленный переход жителей США на электромобили делают этот рынок привлекательным для таких компаний, как Mercedes-Benz AG и Porsche, говорится в сообщении.

Тем не менее Bloomberg выяснил, что компания Mercedes-Benz рассматривает возможность снятия с продажи в США своих самых доступных моделей. Это связано с тем, что новые пошлины могут сделать их реализацию на рынке экономически нецелесообразной.

Трамп объявил о введении базовых 10-процентных пошлин на все импортные товары 2 апреля. Меры коснулись 185 стран, в число которых вошли Великобритания и Украина. При этом пошлины в отношении импорта из КНР установят на уровне 34%, из ЕС – 20%.

При этом Россия отсутствует в перечне стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит по принципу взаимности таможенные пошлины. Кроме того, в списке не числятся Белоруссия, Мексика, Канада и Иран.