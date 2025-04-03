Депутат Рады Гетманцев: пошлины США на украинский импорт – это цинизм

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Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал введенные 10-процентные пошлины США цинизмом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал политика.

По его словам, пошлины не будут иметь большого негативного эффекта для Украины, поскольку объем украинского товарного экспорта в Соединенные Штаты составляет 0,9 миллиарда долларов.

"Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов – экономический цинизм высшей пробы", – высказался Гетманцев.

Он обратил внимание, что глобальная торговая война негативно отразится на экономике стран Евросоюза. Это может снизить их способность генерировать ресурсы и уменьшит объем помощи Киеву.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых 10-процентных пошлин на все импортные товары. Меры коснулись 185 стран, в число которых вошли Великобритания и Украина.

При этом России в списке не оказалось. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент пояснил, что введенные против РФ американские санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю.