Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США, призвав к переговорам с Трампом

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном видеообращении отреагировала на решение США ввести новые пошлины, не объявляя конкретных ответных шагов, но пообещав их в случае провала переговоров, передает РИА Новости.

Фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу решения администрации президента США Дональда Трампа, предупредив о негативных последствиях для мировой экономики и уязвимых групп населения.

"Мы призываем к переговорам об отмене торговых барьеров с США. Но мы готовы действовать. Мы близки к завершению подготовки первого пакета ответных мер, и мы готовы их применить, если переговоры провалятся", – заявила глава ЕК.

Ранее Трамп сообщил, что США вводят базовую пошлину в 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран. Он назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".

В Китае уже выразили решительный протест против пошлин США и пообещали принять контрмеры против них.