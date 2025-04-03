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03 апреля, 16:53

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Трамп сравнил экономику США с пациентом, перенесшим успешную операцию

Трамп рассказал о реакции экономики США на импортные пошлины

Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал реакцию экономики государства на введение импортных пошлин, заявив, что "операция завершена", а "пациент выжил".

По его мнению, в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.

"Сделаем Америку снова великой!" – указал он в соцсети Truth Social.

2 апреля Трамп представил новый пакет торговых пошлин. Власти страны распространили тарифы на 185 государств, в число которых вошли Великобритания и Украина.

При этом Россия не попала в этот список. Кроме того, в нем не числятся Белоруссия, Мексика, Канада и Иран. Как объяснил министр финансов США Скотт Бессент, это связано с тем, что введенные санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю с РФ.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после введения американских пошлин спрогнозировал глобальные последствия для мира. Однако он посоветовал "не суетиться", поскольку Москва почти не торгует с Вашингтоном и Евросоюзом.

Трамп ввел базовую пошлину в 10% практически против всех стран мира

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