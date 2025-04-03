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03 апреля, 17:53

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Представитель Белого дома Ливитт: США не ввели пошлины в отношении РФ из-за санкций

В Белом доме рассказали, почему США не ввели пошлины против РФ и еще трех стран

Фото: 123RF/coffe72

Американский президент Дональд Трамп не стал вводить повышенные торговые пошлины в отношении России, Кубы, Белоруссии и КНДР из-за введенных ранее санкций США против этих стран. Об этом порталу Axios заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она не исключила, что в будущем РФ может столкнуться с более жестокими американскими ограничениями. Однако сейчас Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкций против указанных государств.

В среду, 2 апреля, США распространили базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары. Меры коснулись 185 стран.

Трамп уже оценил реакцию экономики государства на введение пошлин. Он заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил".

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