Представитель Белого дома Ливитт: США не ввели пошлины в отношении РФ из-за санкций

03 апреля, 17:53Политика
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Американский президент Дональд Трамп не стал вводить повышенные торговые пошлины в отношении России, Кубы, Белоруссии и КНДР из-за введенных ранее санкций США против этих стран. Об этом порталу Axios заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она не исключила, что в будущем РФ может столкнуться с более жестокими американскими ограничениями. Однако сейчас Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкций против указанных государств.
В среду, 2 апреля, США распространили базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары. Меры коснулись 185 стран.
Трамп уже оценил реакцию экономики государства на введение пошлин. Он заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил".
ВТО готовит заявление в ответ на введение пошлин США