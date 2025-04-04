BBI: богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов после введения пошлин США

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Общее состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

"Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга BBI и самым значительным со времен пандемии COVID-19", – пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что введенные США тарифы привели мировые рынки к резкому снижению.

Например, основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиарда долларов, что составляет около 9% его состояния. Кроме того, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса снизилось на 15,9 миллиарда долларов. А предприниматель Илон Маск потерял 11 миллиардов долларов из-за снижения стоимости ценных бумаг Tesla.

Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 10% на все импортные товары из 185 стран 2 апреля. При этом они не коснулись России, Кубы, Белоруссии и КНДР. Как отметили в Белом доме, это связано с введенными ранее санкциями Штатов против этих стран.

Кроме того, американский лидер, комментируя реакцию экономики государства на введение импортных пошлин, заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Он отметил, что в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.