CNN: представители трех стран ведут переговоры с США об изменении торговых пошлин

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Вашингтон 5 апреля начал переговоры с представителями трех стран об изменении тарифов на ранее введенные торговые пошлины. Первыми на связь с президентом США Дональдом Трампом вышли Израиль, Индия и Вьетнам, сообщает телеканал CNN.

Сейчас глава Белого дома находится в контакте с представителями этих трех стран с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений, которые могли бы смягчить для них предложенные тарифы до истечения крайнего срока на следующей неделе.

Ранее, 2 апреля, Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. Новые тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом. Президент Штатов отметил, что минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. При это он также заявил, что США открыты к переговорам по торговым вопросам.