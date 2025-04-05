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CNN: представители трех стран ведут переговоры с США об изменении торговых пошлин

США ведут переговоры об изменении торговых пошлин с тремя странами – СМИ

Фото: 123RF/tennesseewitney

Вашингтон 5 апреля начал переговоры с представителями трех стран об изменении тарифов на ранее введенные торговые пошлины. Первыми на связь с президентом США Дональдом Трампом вышли Израиль, Индия и Вьетнам, сообщает телеканал CNN.

Сейчас глава Белого дома находится в контакте с представителями этих трех стран с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений, которые могли бы смягчить для них предложенные тарифы до истечения крайнего срока на следующей неделе.

Ранее, 2 апреля, Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. Новые тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом. Президент Штатов отметил, что минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. При это он также заявил, что США открыты к переговорам по торговым вопросам.

Новости мира: Трамп ввел таможенные пошлины до 50% для 185 стран

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