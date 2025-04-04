Трамп заявил о готовности Вьетнама отменить пошлины против США

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Власти Вьетнама готовы отменить все пошлины в отношении товаров из США. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление главы Белого дома Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Он уточнил, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам сообщил об этом во время телефонного разговора. Пошлины будут снижены до нуля, если Вьетнам сможет достичь договоренностей со Штатами, добавил Трамп.

2 апреля американский лидер ввел пошлины в размере 10% на все импортные товары из 185 стран. Меры не коснулись России, Кубы, Белоруссии и КНДР в связи с ранее введенными санкциями США, уточнили в Белом доме.

Комментируя реакцию американской экономики на введение тарифов, лидер Штатов заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Он подчеркнул, что в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что вводимые пошлины могут привести к росту инфляции в ближайшее время.

