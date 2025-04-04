Глава ФРС Пауэлл спрогнозировал рост инфляции в связи с пошлинами США

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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вводимые американским лидером Дональдом Трампом пошлины могут привести к росту инфляции в ближайшее время.

"Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились", – сказал он на выступлении в Вирджинии, которое транслировалось на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.

По словам Пауэлла, долгосрочные прогнозы, которые охватывают период более трех лет, остаются неизменными и соответствуют целевому уровню инфляции США в 2%.

При этом, уточнил он, организация не может дать оценку вероятности наступления рецессии в экономике США, хотя уровень неопределенности в стране остается высоким.

Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на все импортные товары из 185 стран 2 апреля. Меры не коснулись России, Кубы, Белоруссии и КНДР в связи с ранее введенными санкциями США, уточнили в Белом доме.

Комментируя реакцию американской экономики на введение тарифов, президент Штатов заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Вместе с тем он подчеркнул, что в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.