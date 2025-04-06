Белый дом: РФ не вошла в список по пошлинам, так как с ней идут переговоры

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Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, так как Штаты ведут с Москвой переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", – сказал он в интервью телеканалу ABC.

Хассет предположил, что президент США Дональд Трамп не стал смешивать вопрос пошлин с мирным урегулированием, так как это было бы контрпродуктивно. По его словам, речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте.

Ранее Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.

Президент США также заявил, что минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. Позже американский лидер уточнял, что Америку ожидают трудные времена из-за "экономической революции", но конечный результат будет историческим.

