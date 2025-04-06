Трамп предупредил американцев о трудных временах

Фото: 123RF/americanspirit

США ожидают трудные времена из-за "экономической революции", но конечный результат будет историческим. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим", – написал он.

При этом Трамп отметил, что Китай и остальные страны, которые плохо относились к США, пострадали от тарифов куда сильнее, чем сами Штаты.

2 апреля американский лидер ввел пошлины в размере 10% на все импортные товары из 185 стран. Меры не коснулись России, Кубы, Белоруссии и КНДР в связи с ранее введенными санкциями США, уточнили в Белом доме.

Комментируя реакцию американской экономики на введение тарифов, лидер Штатов заявил, что "операция завершена", а "пациент выжил". Он подчеркнул, что в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что вводимые пошлины могут привести к росту инфляции в ближайшее время.

