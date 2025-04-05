Milliyet: Эрдоган в мае может обсудить с США новые пошлины по Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

По информации издания, министр торговли Омер Болат и Эрдоган будут в Соединенных Штатах. Вопрос пошлин вынесут на обсуждение. В зависимости от результатов переговоров, возможно, 10-процентная пошлина будет вводиться постепенно, так как объем торговли между этими странами сбалансирован, говорится в публикации.

"Поскольку здесь нет ситуации, направленной против США, возможно, произойдет смягчение", – уточнила газета.

Американский президент Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. По его словам, минимальная ставка таможенных пошлин будет установлена на уровне 10%.

При этом СМИ писали, что 5 апреля США начали вести переговоры с представителями трех государств об изменении тарифов на пошлины. Первыми на связь с Трампом, как указали журналисты, вышли Израиль, Индия и Вьетнам.