Премьер Японии намерен представить Трампу пакет предложений в связи с пошлинами США

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В связи с введением пошлин со стороны США премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен представить американскому президенту Дональду Трампу пакет предложений по данному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 5 апреля, Исиба объявил о своем намерении провести телефонный разговор с Трампом в условиях введения пошлин. Однако позже он указал, что организовать эту беседу удастся не ранее, чем на следующей неделе, которая в Японии начинается с воскресенья. По словам политика, разговор может состояться в удобное для обеих сторон время.

"Важно не просто поговорить, (важно. – Прим ред.) как наша страна ответит на различные проблемы, поднятые президентом (Трампом. – Прим. ред.). Бесполезно просить: пожалуйста, сделайте исключение для Японии", – подчеркнул Исиба.

Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. Новые тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.

Президент Штатов отметил, что минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. При этом он заявил, что США открыты к переговорам по торговым вопросам.

СМИ утверждали, что 5 апреля Вашингтон вступил в переговоры об изменении тарифов на ранее введенные торговые пошлины с представителями трех стран. Первыми на связь с Трампом вышли Израиль, Индия и Вьетнам.