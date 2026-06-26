"Активные граждане" выберут лучшие скейт-площадки в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование за лучшие площадки для катания на скейтбордах, самокатах, ВМХ и роликах в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Подборка локаций составлена совместно с пятикратным чемпионом России по скейтбордингу мастером спорта Александром Гусевым. Москвичам предлагают оценить более 10 территорий и выбрать 3, которые они хотели бы посетить.

Среди вариантов – 6 скейт-парков на площадках "Московских сезонов". Там предоставляют бесплатные уроки в школах катания. Инвентарь и защиту дают напрокат, но можно прийти и со своим снаряжением. Парки работают каждый день с 10:00 до 21:00, вход бесплатный, нужно заранее зарегистрироваться. Адреса всех площадок есть на сайте.

Также в подборке – экстрим-парк в "Лужниках". Он подойдет для райдеров любого уровня подготовки. На территории оборудовано 6 зон – каждая под свою дисциплину и уровень катания. По выходным там устраивают бесплатные мастер-классы с ведущими спортсменами – можно освоить навыки езды на BMX, скейте, роликах или самокате. Также для гостей проводят соревнования. Чтобы попасть в парк, на входе нужно показать специальную анкету, которую можно скачать на сайте.

Также в голосовании участвуют скейт-зоны в парках имени Юрия Лужкова, "Алтуфьево", "Покровское-Стрешнево", в лесопарке "Кусково" и на площадке рядом с парком 50-летия Октября.

За участие в голосовании "активные граждане" получат баллы программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги у партнеров программы или направить на благотворительность. Инициаторами голосования выступили столичные департаменты спорта, культуры, а также торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что "Активные граждане" оценят окружные площадки "Лета в Москве". Всего в списке – 20 пространств в разных округах города. Для посетителей пространств, по словам заммэра Натальи Сергуниной, постоянно проводят концерты, спектакли, а также спортивные соревнования.