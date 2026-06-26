26 июня, 11:12Мэр Москвы
Собянин: ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Фото: mil.ru
Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали два дрона, которые направлялись на Москву в пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На место падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.
Вражеские беспилотники начали пытаться атаковать столицу ночью 26 июня. В настоящее время на подлете к Москве сбито уже 49 БПЛА.
На фоне этого аэропорты Московского авиаузла ввели временные ограничения. Рейсы в гаванях Внуково и Шереметьево выполняются по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров также предупредили, что возможны изменения в расписании.