Собянин: ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали два дрона, которые направлялись на Москву в пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На место падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Вражеские беспилотники начали пытаться атаковать столицу ночью 26 июня. В настоящее время на подлете к Москве сбито уже 49 БПЛА.

На фоне этого аэропорты Московского авиаузла ввели временные ограничения. Рейсы в гаванях Внуково и Шереметьево выполняются по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров также предупредили, что возможны изменения в расписании.

