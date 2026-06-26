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26 июня, 11:12

Политика

США ослабили санкции против Венесуэлы на фоне землетрясения

Фото: AP/Juan Pablo Arraez

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции, связанные с оказанием помощи пострадавшей от землетрясения Венесуэле. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, до 23 октября 2026 года разрешены все операции, необходимые для помощи в устранении последствий бедствия, которые при иных обстоятельствах бы подпадали под американские санкции против Каракаса.

Серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы в венесуэльском штате Яракуй с разницей примерно в 40 секунд вечером 24 июня. Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет, с 1900 года.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Сведений о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле не поступало.

В американском Госдепартаменте указывали, что Вашингтон направит Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Финансирование будет предоставлено в дополнение к прямому участию американской стороны в поисково-спасательных работах, организации воздушного сообщения и общей координации усилий.

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