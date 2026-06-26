ООН готова мобилизовать свои агентства для помощи Венесуэле

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Организация Объединенных Наций (ООН) выразила готовность задействовать все свои ресурсы для поддержки Венесуэлы, переживающей последствия мощного землетрясения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с уполномоченным президентом республики Делси Родригес заявил о глубокой солидарности с народом страны и соболезнованиях в связи с трагедией, погрузившей государство в траур.

Родригес сообщила, что Гутерриш пообещал мобилизовать весь потенциал системы ООН и ее специализированных учреждений для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Подземные толчки в стране были зафиксированы 24 июня. С интервалом примерно в 40 секунд произошли две серии ударов магнитудой 7,2 и 7,5. За основными толчками последовало порядка 30 афтершоков.

По последним данным, озвученным главой Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, жертвами стихии стали 188 человек, еще 1 520 пострадали.