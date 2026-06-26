Эксперт Ермолаева: землетрясение в Венесуэле создает риски эпидемии в стране

Фото: AP/Javier Campos

Землетрясение в Венесуэле повышает риск возникновения эпидемии, прежде всего кишечных заболеваний и гепатита А. Об этом заявила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

Эксперт связала это с тем, что люди начинают использовать воду из непроверенных источников, лишены возможности соблюдать личную гигиену, а также сталкиваются с проблемами при утилизации отходов.

"Природные катастрофы любого рода создают благоприятную среду для распространения инфекций и существенно повышают риск возникновения эпидемий. Землетрясения в Венесуэле привели к масштабным сбоям в подаче электроэнергии и водоснабжении", – приводит слова Ермолаевой ТАСС.

По ее словам, повреждение зданий медицинских организаций создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, временные укрытия для населения облегчают передачу инфекций от человека к человеку. Поврежденные здания привлекают грызунов, которые также могут служить переносчиками заболеваний.

"Застой воды становится идеальным местом для размножения комаров – переносчиков трансмиссивных инфекций и возбудителей инфекционных заболеваний", – заключила эксперт.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. В штате Яракуй сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Позже в Каракасе произошел повторный подземный толчок.

По последним данным, число погибших достигло 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Многим потребовалось хирургическое вмешательство, а наиболее сложная ситуация складывается в штате Ла-Гуайра.