Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 08:27

Политика

За ночь над регионами России сбили 660 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 26 июня, над российскими регионами были уничтожены 660 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также:

  • Орловской областью;
  • Калужской областью;
  • Липецкой областью;
  • Ростовской обласью;
  • Воронежской областью;
  • Тульской областью;
  • Рязанской областью;
  • Астраханской областью.

Также дроны были перехвачены над Московским регионом и Республикой Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным ТАСС, эта атака стала самой массированной с начала года. Прошлая крупнейшая атака была отражена 17 мая – в тот раз над российскими регионами было сбито 555 беспилотников.

Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что над столицей было уничтожено 47 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В связи с этим в аэропортах были введены временные ограничения – Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами, а в расписании возможны изменения.

Читайте также


политикарегионы

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика