26 июня, 08:27Политика
За ночь над регионами России сбили 660 украинских БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В ночь на пятницу, 26 июня, над российскими регионами были уничтожены 660 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также:
- Орловской областью;
- Калужской областью;
- Липецкой областью;
- Ростовской обласью;
- Воронежской областью;
- Тульской областью;
- Рязанской областью;
- Астраханской областью.
Также дроны были перехвачены над Московским регионом и Республикой Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.
По данным ТАСС, эта атака стала самой массированной с начала года. Прошлая крупнейшая атака была отражена 17 мая – в тот раз над российскими регионами было сбито 555 беспилотников.
Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что над столицей было уничтожено 47 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В связи с этим в аэропортах были введены временные ограничения – Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами, а в расписании возможны изменения.