За ночь над регионами России сбили 660 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 26 июня, над российскими регионами были уничтожены 660 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также:

Орловской областью;

Калужской областью;

Липецкой областью;

Ростовской обласью;

Воронежской областью;

Тульской областью;

Рязанской областью;

Астраханской областью.

Также дроны были перехвачены над Московским регионом и Республикой Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным ТАСС, эта атака стала самой массированной с начала года. Прошлая крупнейшая атака была отражена 17 мая – в тот раз над российскими регионами было сбито 555 беспилотников.

Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что над столицей было уничтожено 47 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В связи с этим в аэропортах были введены временные ограничения – Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами, а в расписании возможны изменения.

