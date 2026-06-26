График движения трамваев изменится в столице с 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве с 26 июня изменится график движения трамваев в вечернее время. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В частности, работа транспорта в центре города будет заканчиваться раньше. Трамваи Т1 после 22:20 будут ходить от метро "Университет" только до метро "Чистые пруды", а Т2 – после 00:00 от МЦД Новогиреево в объезд центра через метро "Площадь Ильича" и "Пролетарская".

Изменения введены на время проведения строительных работ. Пассажиров просят пользоваться метро.

Кроме того, некоторые маршруты будут заканчивать работу раньше с 27 июня только по выходным дням на время модернизации энергоинфраструктуры трамвая. На маршруте Т2 последний рейс через центр – в 23:58 от метро "Чертановская", в 00:07 от МЦД Новогиреево. Далее трамваи поедут в объезд центра через метро "Площадь Ильича" и "Пролетарская".

Трамваи других регулярных маршрутов будут ходить:



4 – с 23:26 от Курского вокзала только до метро "Сокольники";

– с 23:26 от Курского вокзала только до метро "Сокольники"; 5 – последний рейс от Белорусского вокзала – в 23:57, от метро "Рижская" – в 00:05;

– последний рейс от Белорусского вокзала – в 23:57, от метро "Рижская" – в 00:05; 43 – последний рейс от МЦК Угрешская – в 23:48, от метро "Сокольники" – в 23:49;

– последний рейс от МЦК Угрешская – в 23:48, от метро "Сокольники" – в 23:49; 50 – с 23:47 от метро "Авиамоторная" только до Каланчевской улицы.

Также 27 июня с 11:00 до 13:30 трамваи не будут ходить в центре города из-за проведения Московского транспортного электрофестиваля.



Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Например, трамваи Т1 и Т2 поедут в объезд. Т1 проследует между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская".

В свою очередь, Т2 проследует между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича". Трамваи А будут ходить от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала.

Вместо трамваев будут работать автобусы 913т – от 3-го Павелецкого проезда через Садовническую улицу и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды", без заезда к метро "Павелецкая".

Для проезда к метро "Комсомольская" можно в том числе пользоваться трамваями 7, 50 и автобусами м60, 604.

Москвичей и гостей столицы ранее предупредили, что время полного перекрытия проезда Девичьего Поля в Хамовниках 27 июня изменилось из-за электрофестиваля. Движение будет полностью закрыто с 00:01 до 20:00 вместо ранее заявленного периода с 07:00 до 18:00.

Также с 07:00 до 18:00 ограничения будут действовать на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках. С 11:50 перекроют внешнюю сторону Садового кольца.