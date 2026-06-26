26 июня, 12:58Наука
Крупнейшая за последние месяцы группа пятен выйдет на видимую с Земли сторону Солнца
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"
С обратной стороны Солнца к Земле выходит крупнейшая за последние 5 месяцев группа солнечных пятен. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
Речь идет об активной области 4478, отметили в РАН. Она попала в поле зрения Земли всего трое суток назад, но стремительно растет – ее площадь уже достигла 825 миллионных долей площади полусферы Солнца, благодаря чему она стала второй по размеру активной областью этого года.
Примерно из 160 групп пятен, зафиксированных с начала года, крупнее пока была лишь область 4366, которую наблюдали в феврале. Ее максимальная площадь составила 1 100 миллионных долей площади полусферы Солнца. Тогда она сформировала пять вспышек класса X, включая самую мощную в этом году – вспышку уровня X8.1, произошедшую 2 февраля.
"Несмотря на впечатляющие размеры, область пока показывает умеренную активность. С другой стороны, активный центр явно относится к категории "опасных": почти все сколько-нибудь заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы в космос, которые пока не достигали Земли только из-за сильного смещения центра к краю", – поделились ученые.
Согласно расчетам, уже 1 июля, то есть через пять дней, область окажется точно напротив Земли – в центре солнечного диска. Ученые подчеркнули, что для солнечных пятен это огромный срок. За это время группа может либо полностью распасться, либо, напротив, резко усилить активность и выйти на пик.
Ранее ученые рассказали, что график солнечных вспышек похож на кардиограмму. На графике видно, как через определенные промежутки на Солнце происходят взрывы разной мощности.
На Солнце произошла мощная вспышка