Эксперт Кошман рекомендовала москвичам искать в небе серебристые облака в конце июня

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Москвичи смогут понаблюдать за серебристыми облаками в последней декаде июня, рассказала Москве 24 астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Она пояснила, что это редкое явление – самые высокие облака в атмосфере Земли, которые образуются на высотах порядка 70–95 километров.





Людмила Кошман астроном, научный сотрудник Московского планетария Для наблюдателя они будут выглядеть как светящиеся серебристо-голубые полосы или волны. Все потому, что эти облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем в момент, когда оно находится под горизонтом на глубине 6–16 градусов. При этом облака очень тонкие, так что сквозь них всегда видно звезды.

Фактически сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится именно на последнюю декаду июня. Лучше всего искать их в небе примерно около полуночи.

"В Москве серебристые облака можно увидеть над северным или северо-западным горизонтом. Наблюдать за ними можно с высоких этажей домов или выйдя на открытое пространство, например в парк. Но еще лучше уехать за город, подальше от яркой засветки", – посоветовала эксперт.

Наблюдать можно невооруженным глазом, но для детального рассмотрения стоит использовать бинокль или фотографировать облака с длительной выдержкой, заключила астроном.

Ранее младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко рассказал, что в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна. За этим тоже получится следить невооруженным глазом.