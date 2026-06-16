Эксперт Кошман рекомендовала москвичам искать в небе серебристые облака в конце июня

16 июня, 16:27Наука
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Москвичи смогут понаблюдать за серебристыми облаками в последней декаде июня, рассказала Москве 24 астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Она пояснила, что это редкое явление – самые высокие облака в атмосфере Земли, которые образуются на высотах порядка 70–95 километров.
Фактически сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится именно на последнюю декаду июня. Лучше всего искать их в небе примерно около полуночи.
"В Москве серебристые облака можно увидеть над северным или северо-западным горизонтом. Наблюдать за ними можно с высоких этажей домов или выйдя на открытое пространство, например в парк. Но еще лучше уехать за город, подальше от яркой засветки", – посоветовала эксперт.
Наблюдать можно невооруженным глазом, но для детального рассмотрения стоит использовать бинокль или фотографировать облака с длительной выдержкой, заключила астроном.
Ранее младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко рассказал, что в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна. За этим тоже получится следить невооруженным глазом.