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16 июня, 16:27

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Эксперт Кошман рекомендовала москвичам искать в небе серебристые облака в конце июня

Астроном рассказала, когда москвичи смогут увидеть серебристые облака летом 2026 года

Фото: 123RF.com/juhku

Москвичи смогут понаблюдать за серебристыми облаками в последней декаде июня, рассказала Москве 24 астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Она пояснила, что это редкое явление – самые высокие облака в атмосфере Земли, которые образуются на высотах порядка 70–95 километров.

Для наблюдателя они будут выглядеть как светящиеся серебристо-голубые полосы или волны. Все потому, что эти облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем в момент, когда оно находится под горизонтом на глубине 6–16 градусов. При этом облака очень тонкие, так что сквозь них всегда видно звезды.
Людмила Кошман
астроном, научный сотрудник Московского планетария

Фактически сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится именно на последнюю декаду июня. Лучше всего искать их в небе примерно около полуночи.

"В Москве серебристые облака можно увидеть над северным или северо-западным горизонтом. Наблюдать за ними можно с высоких этажей домов или выйдя на открытое пространство, например в парк. Но еще лучше уехать за город, подальше от яркой засветки", – посоветовала эксперт.

Наблюдать можно невооруженным глазом, но для детального рассмотрения стоит использовать бинокль или фотографировать облака с длительной выдержкой, заключила астроном.

Ранее младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко рассказал, что в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна. За этим тоже получится следить невооруженным глазом.

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