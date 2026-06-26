Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 13:17

Технологии

Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Приложение Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, прекратит свою работу с 1 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале программы.

Разработчики напомнили, что их приложение показало рабочую бизнес-модель и собрало многомиллионную аудиторию, проделав большой путь в непростых условиях. Тем не менее в формате телеграм-клиента они не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям.

"В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store", – указывается в сообщении.

Уточняется, что пользователям с активной подпиской "Телега Плюс" оплата будет полностью возвращена. Порядок и сроки возврата сообщат отдельно.

Альтернативное Telegram приложение удалили из App Store еще в апреле. Приложение позиционировало себя как мессенджер со "стабильным доступом". По данным СМИ, группа исследователей заподозрила программу в перехвате трафика. Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что корпорация Apple своим поступком могла нарушить антимонопольное законодательство.

Читайте также


технологии

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика