Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

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Приложение Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, прекратит свою работу с 1 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале программы.

Разработчики напомнили, что их приложение показало рабочую бизнес-модель и собрало многомиллионную аудиторию, проделав большой путь в непростых условиях. Тем не менее в формате телеграм-клиента они не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям.

"В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store", – указывается в сообщении.

Уточняется, что пользователям с активной подпиской "Телега Плюс" оплата будет полностью возвращена. Порядок и сроки возврата сообщат отдельно.

Альтернативное Telegram приложение удалили из App Store еще в апреле. Приложение позиционировало себя как мессенджер со "стабильным доступом". По данным СМИ, группа исследователей заподозрила программу в перехвате трафика. Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что корпорация Apple своим поступком могла нарушить антимонопольное законодательство.

