28 апреля, 08:03

Технологии

Мессенджер Telegram заблокировал более 105 тысяч каналов и групп 27 апреля

Администрация мессенджера Telegram заблокировала около 105,5 тысячи каналов и групп по всему миру. Поводом стало нарушение политики площадки, сообщается на сайте мессенджера.

По данным на 28 апреля, с начала года в Telegram заблокированы свыше 13,7 миллиона сообществ и каналов. За последние 7 дней администрация сервиса ограничила доступ почти к 635 тысячам каналов.

При этом самая массовая блокировка за всю историю наблюдений с декабря 2023 года в мессенджере произошла 1 января 2026-го – почти 543 тысячи групп и каналов.

Ранее суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей. Площадку привлекли к ответственности по административной статье "Неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы". Уточняется, что мессенджер отказался удалить контент с призывами к экстремистской деятельности.

Роскомнадзор регулярно штрафует мессенджер Telegram за нарушения

