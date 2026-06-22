PR-менеджер Копейкина отказалась комментировать сообщения о биполярном расстройстве актера

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

PR-менеджер актера Вячеслава Копейкина Анастасия Миллер отказалась комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что артиста признали не годным к военной службе из-за биполярного аффективного расстройства личности. Об этом она поделилась в беседе с телеканалом "360".

Ранее соответствующую информацию распространил телеграм-канал Mash. Симптомы, как утверждается в материале, у Копейкина проявлялись еще в подростковом возрасте, а со временем состояние ухудшилось и актер обратился к врачу. После получения повестки он якобы прошел медкомиссию и повторное обследование в психиатрической клинике, где подтвердили диагноз.

"У нас комментариев по этому поводу нет. Мы никак ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не будем", – сказала Миллер.

По ее словам, сейчас Копейкин занят совместным проектом с рэпером Бастой, выход которого запланирован на зиму. Творческое расписание актера на ближайшие два года уже заполнено.

Ранее Копейкин рассказал, что девушки нередко бросают его первыми, так как он обычно оттягивает момент расставания до последнего из-за нежелания причинять боль. По его словам, он до последнего тянул с разрывом, даже когда видел, что отношения себя исчерпали, и ждал, что решение примет партнерша, чтобы "не быть плохим".