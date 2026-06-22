Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 13:34

Общество

Уровень погодной опасности в Москве повысили с желтого до оранжевого из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Уровень погодной опасности в Москве и Московской области повышен с желтого до оранжевого. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени 22 июня. Решение о повышении уровня опасности было принято на фоне ожидаемого местами сильного ливня, грозы, града и усиления ветра при грозе до 20 метров в секунду.

Ливни с грозой, градом и порывистым ветром уже обрушились на Москву. Жителям и гостям столицы рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, на улицы города вышли бригады и спецтехника "Мосводостока". Он мониторят состояние водосточной инфраструктуры и проверяют колодцы. На пониженных участках подготовлены откачивающие насосы для предотвращения скоплений воды.

Читайте также


обществопогодагород

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика