Уровень погодной опасности в Москве повысили с желтого до оранжевого из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Уровень погодной опасности в Москве и Московской области повышен с желтого до оранжевого. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени 22 июня. Решение о повышении уровня опасности было принято на фоне ожидаемого местами сильного ливня, грозы, града и усиления ветра при грозе до 20 метров в секунду.

Ливни с грозой, градом и порывистым ветром уже обрушились на Москву. Жителям и гостям столицы рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, на улицы города вышли бригады и спецтехника "Мосводостока". Он мониторят состояние водосточной инфраструктуры и проверяют колодцы. На пониженных участках подготовлены откачивающие насосы для предотвращения скоплений воды.