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22 июня, 13:51

Политика

Глава РФПИ Дмитриев назвал отставку Стармера предупреждением для Европы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупреждением для других европейских чиновников, продолжающих разжигать конфликт с Россией. Его слова приводит News.ru.

Дмитриев уточнил, что он на протяжении примерно года призывал британского премьера уйти с поста из-за провокационных действий, которые, в частности, были направлены на разжигание войны и привели к неудачам в миграционной политике.

Кроме того, по мнению Дмитриева, Стармер допустил рост уровня преступности в Британии, а также ошибки в энергетической и экономической сферах.

Стармер объявил о свой отставке 22 июня. Данное решение, по его словам, стало одним из многих, продиктованных стремлением "поставить свою страну превыше всего". Он продолжит выполнять обязанности премьера до того момента, пока не будет избран преемник. Вместе с тем Стармер заявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии.

Призывы к отставке Стармера высказывали еще около 100 депутатов-лейбористов. Об этом требовании они заявили еще в мае после провала фракции на местных выборах. Причем их число возросло, когда конкурент премьера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, вошел в парламент.

Сам британский политик неоднократно подчеркивал, что останется на своем посту. Кроме того, на вопросы о планах возглавлять Лейбористскую партию до выборов 2029 года он также отвечал утвердительно.

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