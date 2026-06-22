Кот Ларри пошутил, что перестанет запоминать имена британских премьеров

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Кот Ларри с Даунинг-стрит пошутил, что не будет запоминать имена глав правительства из-за их частой смены.

В официальном аккаунте Ларри в Х указано, что ему предстоит жить уже при седьмом премьер-министре.

"Если так пойдет и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена", – отметил 19-летний кот.

В мае по итогам неудачных для Лейбористской партии местных выборов около 100 ее депутатов призвали к отставке премьер‑министра Кира Стармера. Ситуация усугубилась после прохождения в парламент конкурента премьера, мэра Манчестера Энди Бернхэма, что привело к росту числа парламентариев, поддерживающих идею отставки.

Несмотря на это, Стармер утверждал, что останется на своем посту, и планировал оставаться лидером Лейбористской партии до выборов в 2029 году.

Изначально министр по делам бизнеса Великобритании Питер Кайл опроверг информацию о возможной отставке Стармера 22 июня. При этом вопрос об отставке поднял президент США Дональд Трамп, заявивший, что британский премьер "потерпел крах" в вопросах иммиграции и энергетики.

В результате 22 июня Стармер в ходе выступления на Даунинг-стрит сообщил, что решил покинуть свой пост, а также уйти с должности лидера Лейбористской партии. Выборы нового лидера назначены на 9 июля.

