06 апреля, 10:25

Технологии

Telegram стал помечать аккаунты, использующие неофициальное приложение

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Telegram стал помечать аккаунты, использующие неофициальное приложение, рассказал РИА Новости аналитик Эльдар Муртазин.

Он отметил, что функция работает во всем мире. В профиле пользователя написано, что общение с таким аккаунтом может быть небезопасно.

"Нововведение появилось для того, чтобы потребитель – клиент Telegram – видел, с какого приложения с ним общаются, подталкивая своих друзей и знакомых использовать официальные приложения", – объяснил Муртазин.

Функция также введена для контроля платформы. По словам эксперта, таким образом людей "мягко подталкивают" к тому, чтобы сидеть в официальной экосистеме Telegram.

Работа мессенджера ограничивается в России с 10 февраля. Причиной стало несоблюдение законов страны. Муртазин указывал на то, что Telegram может повторить судьбу видеохостинга YouTube. Снятие ограничений с мессенджера он назвал "невероятным развитием ситуации".

Telegram работает с перебоями в России после замедления с февраля

