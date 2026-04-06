06 апреля, 10:25Технологии
Telegram стал помечать аккаунты, использующие неофициальное приложение
Telegram стал помечать аккаунты, использующие неофициальное приложение, рассказал РИА Новости аналитик Эльдар Муртазин.
Он отметил, что функция работает во всем мире. В профиле пользователя написано, что общение с таким аккаунтом может быть небезопасно.
"Нововведение появилось для того, чтобы потребитель – клиент Telegram – видел, с какого приложения с ним общаются, подталкивая своих друзей и знакомых использовать официальные приложения", – объяснил Муртазин.
Функция также введена для контроля платформы. По словам эксперта, таким образом людей "мягко подталкивают" к тому, чтобы сидеть в официальной экосистеме Telegram.
Работа мессенджера ограничивается в России с 10 февраля. Причиной стало несоблюдение законов страны. Муртазин указывал на то, что Telegram может повторить судьбу видеохостинга YouTube. Снятие ограничений с мессенджера он назвал "невероятным развитием ситуации".
Telegram работает с перебоями в России после замедления с февраля