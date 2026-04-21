Telegram оштрафован на 7 млн рублей за экстремистский контент

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за экстремистский контент, передает РИА Новости.

Отмечается, что мессенджер привлекли к ответственности по административной статье "Неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы". Протокол был составлен, поскольку Telegram отказался удалить контент с призывами к экстремистской деятельности.

Ранее столичный суд оштрафовал компанию Roblox Corporation, занимающуюся разработкой видеоигр, на 8 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Корпорация была признана виновной по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет, наказание по которой предполагает санкции в размере 4 миллионов рублей. Вместе с тем на этом же слушании судья огласила решение и по второму аналогичному протоколу.

