Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:32

Шоу-бизнес

Концерт музыканта Ивана Золо отменили в Томске

Фото: vk.com/ivanzolo_2077

Концерт российского музыканта и треш-блогера Ивана Золо (настоящая фамилия – Золочевский) отменили в Томске. Об этом сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте".

Выступление должно было состояться 28 апреля в клубе FACE, однако оно было отменено по "независящим причинам". Билеты можно вернуть в местах их приобретения.

На 2026 год у Золо запланирован музыкальный тур по российским городам, однако концерты уже были отменены в Кемерове и Новокузнецке.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД с вопросом о проверке блогера на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.

Она также подчеркнула, что, по мнению ее подписчиков, рекламу блогер публикует регулярно, а спустя время удаляет ее. Золо оправдывает появление таких постов в своих соцсетях действиями менеджеров или плохим самочувствием.

