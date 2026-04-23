Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 17:42

Шоу-бизнес

Брат Блиновской назвал срок выхода "королевы марафонов" из колонии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер Елена Блиновская, известная как "королева марафонов", находится в исправительной колонии во Владимирской области и пробудет там еще больше года. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на слова ее брата Александра Останина.

По его словам, связь с близкими у Блиновской сейчас ограничена. Она не имеет возможности пользоваться телефоном с февраля и поэтому общается с семьей в письмах.

Останин также отметил, что родственники продолжают участвовать в судебных разбирательствах, связанных с процедурой банкротства блогера. Кроме того, он раскритиковал действия финансового управляющего, заявив, что тот стремится максимально увеличить конкурсную массу для изъятия имущества.

"Максимально‑максимально старается расширить конкурсную массу, чтобы забрать все, что возможно. Только потому, что арест", – отметил он.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие установило, что блогер занижала свои доходы через 18 организаций и 3 ИП, уклонившись от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил ее к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначил штраф в миллион рублей. От ответственности за налоговые преступления ее освободили по истечении срока давности.

Позже защита просила об отсрочке наказания до совершеннолетия детей, но суд отказал, лишь смягчив срок до 4,5 года. Блиновскую отправили отбывать наказание в исправительную колонию № 5 в Московской области.

