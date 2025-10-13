Член СПЧ Меркачева: Блиновскую могут отправить в колонию № 5

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Елена Блиновская для отбытия наказания может быть отправлена в колонию № 5, которая находится в Можайском районе Московской области. Об этом РИА Новости рассказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Она сослалась на закон, согласно которому блогера должны отправить в ту колонию, которая ближе всего находится к ее месту жительства, а также к месту жительства ее детей, родителей и близких. По словам члена СПЧ, таковой является Можайская женская колония.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Следствие установило, что она уменьшила размер своего заработка, воспользовавшись 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями. Это было необходимо ей для уклонения от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

Суд также решил взыскать с блогера штраф в размере миллиона рублей и запретил ей заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. Все имущество Блиновской и ее мужа было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.

Блогер потребовала предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Помимо этого, сторона защиты Блиновской требовала изменить приговор, исключив из обвинения статью о легализации денежных средств и два эпизода о неправомерном обороте средств платежей.

В результате Мосгорсуд смягчил приговор блогеру до 4,5 года. Однако просьбы Блиновской об отсрочке не были удовлетворены.

